Rotary a sostegno del Cenacolo francescano

Un dono speciale per un compleanno speciale. I quattro club Rotary provinciali, ovvero le sezioni di Reggio, Guastalla, Terre di Matilde e Val di Secchia hanno donato materiale sportivo e cancelleria agli ottanta ragazzi seguiti dal Cenacolo delle Piccole Figlie di San Francesco d’Assisi in viale Regina Margherita, che quest’anno ha spento cento candeline dalla sua fondazione. Le sorelle del Cenacolo si occupano di attività di solidarietà a favore di soggetti minorenni in condizioni di svantaggio psico-fisico e sociale. Ma i progetti vanno anche oltre: Tavola Allungabile, ovvero una prima accoglienza ai pasti dopo l’orario scolastico; Alveare, uno spazio per le mamme in cui poter stringere relazioni, acquisire competenze e sentirsi valorizzate; lo spazio Itaca ad uso cucina per chi vive l’esperienza drammatica dello sfratto abitativo; infine Casa Tau, un appartamento per mamme sole con figli.

Cesare Corbelli