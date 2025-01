Rotatoria su via Benedetto Croce. Ordine del giorno votato all’unanimità: "Via allo studio di fattibilità"

Un altro, importante passo in avanti per la realizzazione di una rotatoria su via Benedetto Croce che renda più scorrevole e sicuro l’incrocio con via Franzini e, soprattutto, con via Luthuli. Nel corso della seduta di approvazione di Bilancio di previsione 2025-2027 e del Documento unico di programmazione 2025-2029 il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere del Pd Federico Macchi insieme al capogruppo Riccardo Ghidoni e a Claudio Pedrazzoli. Il documento impegna il sindaco e la giunta del Comune di Reggio a "elaborare, all’interno della Programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici 2025-2027, uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Benedetto Croce e a via Luthuli, e a studiare eventuali modifiche sostitutive o integrative dell’assetto urbanistico di Buco del Signore per diminuire l’impatto del traffico nel quartiere". L’ordine del giorno è stato approvato da tutti i 28 consiglieri comunali presenti: oltre al Pd, Europa verde-Possibile, Lista Marco Massari sindaco, Coalizione civica, FdI, FI, Lista civica Tarquini e pure il M5s, lo scorso marzo si era invece astenuto su un documento sullo stesso tema.