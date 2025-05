Roteglia in lutto per Bertagnoli

Si è spento all’età di 58 anni Raffaele Bertagnoli, presidente del Gers Roteglia, volontario e costruttore, membro attivo della comunità. A darne annuncio sono la moglie Maura, i figli Elena, Sara, Lucia, Marta e Giacomo, la mamma Adele e la sorella Federica. I funerali partiranno oggi alle 13,30 dalla camera ardente dell’Hospice Madonna dell’Uliveto di Albinea per la chiesa parrocchiale di San Valentino, dove alle 14 sarà celebrata la liturgia funebre. "Persona buona e umile, di cuore – commenta il sindaco Giorgio Zanni –. Un amico, che ha lottato, che ho avuto modo di riabbracciare fisicamente giorni fa. Un’azione semplice, per molti scontata, non per lui in quel momento".