Rotellistica Sasco Scandianese sfida Trissino in semifinale Serie A femminile di hockey

Difficile, difficilissima, anche di più: la Rotellistica Sasco Scandianese gioca oggi alle 16 a Matera la semifinale del campionato femminile di Serie A di hockey su pista contro la sorpresa Trissino. Dovesse farcela, poi domani alle 18 affronterebbe la vincente dell’altra semifinale, Matera-Valdagno, al 99,9% le padrone di casa che in Italia sono imbattute da anni.

La squadra scandianese del presidente Gianluca Ganassi è partita ieri alla volta della Città dei Sassi dandosi due obiettivi differenti: il primo è dare il massimo in semifinale contro le vicentine per raggiungere una finale mai colta nella storia della società; il secondo è quello di fare un miracolo nella finalissima. Diretta sul sito youtube della Fisr.

"E’ vero – dice il presidente Gianluca Ganassi – non ci nascondiamo le difficoltà, ma le ultime gare ci hanno mostrato una squadra in gran forma, e quindi… mai dire mai. La fiducia c’è, il gruppo è unito e voglioso di far bene, poi è chiaro che ci sono anche le avversarie, obiettivamente non facili da affrontare".

Avete la squadra al completo? "Praticamente sì: sotto la guida di Valeria Calia che è giocatrice e allenatrice, ci presentiamo con i due portieri Giorgia Teli e Chiara Pisati. E’ chiaro che puntiamo molto sulle nostre straniere, le argentine Pia Carla Sarmiento, Maria Victoria Gimeno e Agustina Yacanto, oltre ad Alicia De Stefano, Anna Berti e Alessandra Gallotta. Il Matera è molto forte di suo e ha pure il vantaggio del fattore campo. Dovremo crederci sino alla fine e per fare qualcosa di buono tutte le ragazze dovranno dare il cento per cento e più".

Claudio Lavaggi