Rotoballe a fuoco a Castelnovo Sotto: il fienile inghiottito dalle fiamme I vigili del fuoco hanno dovuto intervenire in forze per spegnere un incendio che stava distruggendo quattromila rotoballe di fieno e paglia in un fienile a Castelnovo Sotto. I danni sono ingenti e i carabinieri stanno effettuando accertamenti per capire le cause.