Rotoballe in fiamme sul camion. Il rogo si estende alle sterpaglie

Strada Cattanea a Reggiolo è un’arteria viaria spesso teatro di incidenti, con relativi disagi al traffico. Ma l’altro pomeriggio ci si è messo un incendio a bloccare la strada, rendendo necessario pure un intervento per ripristinare il manto d’asfalto, in parte danneggiato dal fuoco. È accaduto quando alcune grosse rotoballe, che erano in fase di trasporto su un grosso cassone agricolo, si sono incendiate, in un pomeriggio che era stato piuttosto "infuocato" con alte temperature.

Il conducente è riuscito a staccare il trattore dal resto del carico, che ha iniziato a sprigionare fiamme e fumo, visibili anche da lontano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento per domare il rogo, oltre che parte delle sterpaglie a bordo strada, che erano state a loro volta interessate dalle fiamme. Per motivi di sicurezza si è dovuto temporaneamente chiudere il traffico su quella strada, che collega la zona di Reggiolo a quella mantovana di Gonzaga. Sul posto pure gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per regolare il traffico e predisporre le deviazioni su percorsi alternativi. Solo al termine delle operazioni di spegnimento del rogo, con ripristino dell’asfalto, ormai in serata, è stato possibile ripristinare la viabilità regolare. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone.

a. le.