“Tre anni fa ti ho rotto lo specchietto. Ora lavoro, ecco i soldi”: trovata commovente lettera

Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – Una lettera scritta a mano con la penna nera, in stampatello e con un italiano incerto. All’interno anche una banconota da 50 euro. L’ha ritrovata una signora reggiana che abita alle porte del centro storico. E, dopo aver letto il contenuto, si è commossa.

“Ciao signora. Io ho rotto anni fa lo specchio della macchina. Io triste. Ora ho lavoro di pulizia e ti do i soldi dello specchio della macchina. Scusa”.

Queste le parole scritte da una persona, probabilmente straniera, e affidate a una anonima busta bianca lasciata nella cassetta della posta.

"L’altro giorno quando ho aperto la cassetta della posta non nascondo che subito ero un po’ allarmata. Busta chiusa… E invece aprendola sono rimasta piacevolmente sorpresa – commenta la donna, che preferisce rimanere anonima –. Che bello. Un gesto veramente di grande valore e che mi ha commosso. C’è ancora del buono in questo mondo. Non cerco clamore, né visibilità. Ma mi piacerebbe incontrare questa persona”.

L’episodio, racconta, era avvenuto circa tre anni fa. La famiglia della signora ora vorrebbe rintracciare l’autore della missiva per ringraziarlo.

Chiunque abbia notizie in merito o si riconosca come autore della lettera può contattare la redazione del Resto del Carlino di Reggio Emilia, che ha sede in via Crispi 8 (in centro storico) al numero 0522.443711 o scrivere una mail a cronaca.reggioemilia@ilcarlino.net.