Rozzio mette nel mirino il Sassuolo. Il capitano può rientrare nel derby

di Francesco Pioppi

"Oh capitano! Mio capitano!". Prendiamo in prestito i versi più celebri della poesia di Walt Whitman, il grande cantore dell’America dell’Ottocento, per dare una notizia che certamente farà felici i tifosi della Reggiana. Paolo Rozzio inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e – se tutto procederà secondo copione – tornerà a completa disposizione di mister Viali durante la prossima sosta per nazionali (dal 17 al 28 marzo). Nel mirino c’è quindi la sfida con il Sassuolo, in scaletta il 29 dello stesso mese. Il capitano granata, lo ricordiamo, è assente dalla gara di andata con il Catanzaro del 10 novembre (finita 2 a 2) quando aveva dovuto abbandonare il campo a metà della ripresa per un infortunio alla caviglia sinistra che si è poi rivelato più grave del previsto.

Dopo una decina di giorni di consultazioni che inizialmente avevano escluso l’intervento chirurgico e aperto il varco ad una ‘terapia conservativa’, Rozzio si era invece dovuto sottoporre ad un’operazione piuttosto invasiva per risolvere una lesione osteo-legamentosa. Il difensore – operato il 27 novembre – aveva poi immediatamente iniziato il lungo iter riabilitativo e adesso, a distanza di quasi tre mesi, può considerarsi perfettamente guarito dal punto di vista clinico.

Considerando anche la struttura dell’atleta (190 cm per 85 kg) si dovrà procedere ancora con la massima cautela, ma il capitano si sta avvicinando sempre di più al periodo di ricondizionamento fisico che dovrebbe riportarlo a livello dei compagni (o quasi…) entro la fine di marzo. Per questo motivo il veterano classe ’92 ha segnato col circoletto rosso la data del 29 in cui andrà in scena il match col Sassuolo. Una gara che potrebbe vederlo tornare almeno in panchina, per poi essere protagonista in un finale di stagione che si preannuncia infuocato. Dopo i neroverdi, infatti, la Reggiana ospiterà la Cremonese (4 aprile alle 20,30), il Pisa (12 aprile alle 15), andrà a Brescia (21 aprile alle 15), riceverà il Cittadella (25 aprile alle 15, gara cruciale) e poi chiuderà con un tris che prevede due derby (il primo maggio a Modena e il 4 con lo Spezia al ‘Giglio’) fino ad arrivare all’ultima trasferta a Castellamare di Stabia (9 maggio).

Oltre che per le prestazioni sul campo, il rientro di Rozzio – che comunque non ha mai smesso di frequentare il ‘Villa Granata’ training center – è importantissimo anche per lo spogliatoio. In una volata da brividi servono uomini veri.