Rsa, il soffitto perde acqua: "Situazione insostenibile"

"Siamo stanchi di vedere una situazione strutturale indecorosa e pure potenzialmente pericolosa alla casa di riposo di Guastalla. Per questo vogliamo porre all’attenzione questo grave problema, nella speranza che i soggetti di competenza possano attivarsi al più presto per una risoluzione adeguata con interventi mirati a garantire la sicurezza e il benessere di tutti". È quanto si legge in una lettera firmata da un gruppo di familiari di ospiti della casa protetta Bisini-Agorà di Guastala. "Da diversi mesi – aggiungono i familiari – nella sala accoglienza degli ospiti della Bisini, dove gli anziani soggiornano dal mattino alla sera, si nota un evidente e grave degrado al soffitto: infiltrazioni idriche importanti, muffe, anomalie nel funzionamento delle luci".

"Giunti a oggi, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, possiamo dire che la situazione è insostenibile – proseguono –. Ci sono bacinelle e secchi sparsi nei locali, sui pavimenti, sui tavoli, per raccogliere acqua e detriti che piovono in quantità dal soffitto. Questo accade in modo evidente e preoccupante durante le giornate di pioggia, poi continua in modo costante anche nei giorni successivi. Possiamo dichiarare che nel salone della casa protetta cadono muffa e acqua anche quando fuori splende il sole…".

I familiari hanno segnalato il problema, "ma c’è un evidente rimpallo di responsabilità tra il gestore del servizio e il Comune di Guastalla, proprietario dell’edificio – dicono –. Noi chiediamo che il problema venga risolto al più presto, per il benessere degli anziani ospiti e del personale".

Antonio Lecci