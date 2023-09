Rsa, una partenza che va a rilento: "Non ci sono abbastanza infermieri"

Problemi cronici non ancora risolti, in tema di reperimento di personale infermieristico, stanno frenando il ritorno al servizio completo della Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) alla casa di riposo di Guastalla. Annunci e impegni di oltre un anno fa non risultano essere andati in porto, pur se qualche passo avanti è stato compiuto, in particolare negli ultimi mesi. Se n’è parlato l’altra sera al consiglio comunale di Guastalla, grazie all’interrogazione presentata da Francesco Benaglia (foto) e Gianluca Soliani del gruppo Avanti.

È emerso come il servizio di assistenza medico-infermieristica previsto dalla Rsa abbia necessità di almeno 24 operatori specializzati, che al momento non ci sono. Coopselios, che gestisce la struttura, resta alla ricerca di infermieri, dall’Italia e dall’estero. Ma ai problemi legati all’iter necessario per le assunzioni, soprattutto per operatori che arrivano da fuori Italia, si aggiungono quelli della carenza nella disponibilità di alloggi, dove i nuovi infermieri andrebbero ad abitare durante la loro permanenza in loco.

Intanto, però, grazie a una disponibilità di cinque nuovi infermieri (di cui tre in fase di inserimento) e di un coordinatore esperto, si sono attivati cinque posti di assistenza post dimissione ospedaliera, pur se con il servizio garantito solo di giorno. Per gli utenti della Bassa Reggiana che necessitano di assistenza sanitaria "avanzata" sono stati reperiti posti in case protette a Reggiolo e Fabbrico.

a.le.