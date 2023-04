Rsa Villa Ginestre, taglio del nastro il 15 aprile

La Rsa ’Villa delle Ginestre’ cambia sede. Sabato 15 aprile alle 10.30 sarà inaugurata la nuova Casa Residenza Anziani in via dei Partigiani 14. Una struttura promossa dal Comune, realizzata e gestita dalla Cooperativa Sociale Coopselios, costruita secondo i più moderni standard di residenzialità per l’utenza anziana, con 60 posti letto disponibili. Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco Enrico Bini, gli assessori regionali Raffaele Donini (Sanità) e Igor Taruffi (Montagna), la direttrice generale Ausl, Cristina Marchesi, la Responsabile del centro distrettuale disturbi cognitivi Ausl, Roberta Boiardi, il Presidente di Coopselios Giovanni Umberto Calabrese.

"Siamo molto soddisfatti di essere arrivati al completamento di questo intervento davvero consistente - dice Bini -: una nuova Casa Residenza per anziani non autosufficienti, che prende il posto della struttura di via Matilde di Canossa, accreditata in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. L’intervento è costato circa 4,7 milioni di euro a carico della Cooperativa Sociale Coopselios, nell’ambito di un finanziamento di progetto che vede la cooperativa acquisire la Rsa in gestione per 33 anni, con concessione gratuita dell’immobile da parte del Comune. Il servizio essenziale sul territorio per la cura delle persone anziane è un tema prioritario, visto che siamo la zona della provincia con la media d’età più alta".

