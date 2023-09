Ruba 10 bottiglie di liquore al Conad e ferisce l'addetto alla sicurezza, arrestato 26enne

Reggio Emilia, 4 settembre 2023 - Ha rubato numerose bottiglie di liquori, nascondendole in uno zaino, ma quando ha tentato di scappare dal supermercato è stato scoperto. Per non essere bloccato, il ladro ha provato a reagire spintonando e mordendo anche la mano dell’addetto alla sicurezza del Conad, che nonostante tutto è riuscito comunque a fermarlo. Così un ventiseienne straniero, residente a Luzzara, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia con l'accusa di rapina impropria.

Il tutto è accaduto sabato pomeriggio intorno alle 16.30, quando il vicedirettore del supermercato Conad di via Luxemburg in città ha chiamato il 112 segnalando che poco prima l’addetto all’antitaccheggio aveva fermato oltre la barriera delle casse un ragazzo che aveva rubato dei prodotti dagli scaffali e per cercare di scappare aveva aggredito l'addetto alla sicurezza. I militari dell'Arma sono subito arrivati sul posto arrestando il ventiseienne, trovato in possesso di dieci bottiglie di liquore, dal valore di 200 euro in totale.

L’addetto all’antitaccheggio a seguito dell’aggressione ha riportato delle lesioni al dito indice della mano destra e per questo motivo si è fatto medicare all’Arcispedale Santa Maria Nuova per le cure del caso ed è stato dimesso con quattro giorni di prognosi. Alla luce di quanto accertato il ventiseienne è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria.