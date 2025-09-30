Ruba 150 euro in monete. Incastrato dalle telecamere

Il titolare si è accorto del furto dentro il suo locale, il ‘Sushi top’ in via Martiri di Cervarolo 76, osservando le riprese delle telecamere dal suo cellulare. Ieri mattina all’alba è andato nel ristorante e ha chiamato la polizia di Stato, che è accorsa individuando e arrestando il presunto autore: lui, un 26enne di origine colombiana, con la cittadinanza italiana, senza fissa dimora, e disoccupato, con precedenti, ieri mattina in tribunale ha ammesso il furto. Il giovane era accusato di aver rubato 150 euro in monete dal ristorante: la videosorveglianza interna al locale lo ha ripreso mentre alle 4.22 è entrato di corsa e poi, con la testa coperta dal cappuccio di una felpa, ha armeggiato intorno alla cassa del locale, forzandola. Il danno viene quantificato dal titolare ‘sui mille euro’.

Il giovane è stato arrestato dagli agenti delle volanti intorno alle 5.30. Il 26enne è comparso ieri mattina davanti al giudice Giovanni Ghini per la direttissima. Nell’ambito di un altro procedimento, è sottoposto alla messa alla prova facendo lavori di pubblica utilità nella sede dell’associazione Nuovamente; risultano poi a suo carico altre condanne definitive. Lui ha detto di dormire attualmente da amici e di non vivere più coi genitori da quand’aveva 18 anni a causa di incomprensioni. Ha ammesso l’addebito: "Sono entrato da una finestra socchiusa. Ho rubato, ma non so l’importo. Ho rotto la cassa per portarla via - ha detto -. Volevo mangiare qualcosa e dormire un po’".

Ha anche riferito che attraverso l’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) si stava prospettando per lui la possibilità di fare un corso per diventare magazziniere. Il pubblico ministero ha chiesto che fosse sottoposto al divieto di dimora. L’avvocato difensore Francesca Corsi ha evidenziato che il giovane non ha negato gli addebiti e ha esposto una situazione drammatica, chiedendo che la misura cautelare fosse compatibile con i lavori di pubblica utilità. Il giudice Ghini ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana. È stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a novembre. Alessandra Codeluppi