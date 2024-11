Ruba 400 euro da un’autofficina, poi si finge un cliente

Spariti 400 euro da un cassetto, il titolare di un’officina di Quattro Castella si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. Dalle immagini della sorveglianza i militari hanno individuato il presunto responsabile in un 42enne residente a Reggio. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato. La vittima si è presentata dai carabinieri il 19 ottobre, raccontando che il giorno prima attorno alle 14:30 le telecamere avevano ripreso un uomo mentre si introduceva presso gli uffici dell’autofficina, approfittando dell’assenza del personale. Il ladro ha aperto il cassetto dove erano riposti 400 euro in contanti, è uscito furtivamente e poi, come se nulla fosse, si è rivolto all’accettazione della medesima struttura, richiedendo di svolgere un lavoro di manutenzione dal valore irrisorio alla sua autovettura. Convinto di non aver destato alcun sospetto, l’uomo se n’è poi andato a bordo della sua auto. Incrociando le informazioni con quelle delle autovetture transitate nei varchi comunali dalle 14 alle 15, i militari sono risaliti al 42enne poi denunciato alla Procura reggiana.