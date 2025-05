Ruba alimentari al supermercato. Ma un agente fuori servizio lo nota e chiama i colleghi per fermarlo

È stato un agente di polizia fuori servizio a notare un possibile furto in atto all’interno del centro commerciale di via Alberto Farioli a Reggio. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì scorso. L’agente in borghese, che si trovava nell’esercizio commerciale per fare spese, ha notato un uomo che stava prelevando della merce, con fare sospetto, per poi uscire dal negozio senza pagare. Una situazione che non è sfuggita all’agente, il quale all’uscita si è qualificato e ha avviato l’accertamento. Nel frattempo lo stesso agente aveva segnalato i fatti alla centrale operativa della Questura, che ha fatto intervenire in via Farioli un equipaggio della Squadra mobile, che era in zona per servizio di vigilanza.

L’uomo fermato, un tunisino di 32 anni già noto alle forze dell’ordine per altri episodi legati a reati contro il patrimonio, quando si è visto braccato, ha tentato di fuggire. Si è divincolato con forza, arrivando anche a spingere via il poliziotto. Ma in pochi minuti sono intervenuti anche i colleghi della Volante, i quali sono riusciti a fermare il 32enne nordafricano prima che lo stesso potesse allontanarsi.

L’azione si è svolta in pochi istanti, senza conseguenze per le persone. Al controllo eseguito sul posto, lo straniero è stato trovato in possesso di merce non pagata, costituita prevalentemente da generi alimentari di vario tipo, provenienti proprio dal centro commerciale in cui il magrebino era stato notato poco prima in atteggiamento sospetto.

L’uomo è stato portato negli uffici della questura e, al termine degli accertamenti, denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per furto aggravato. Gli agenti, al termine del controllo, sono riusciti anche a recuperare la merce oggetto del taccheggio, che è stata immediatamente restituita ai responsabili dell’esercizio commerciale. Risulta che la merce non sia stata danneggiata, restando totalmente rivendibile.