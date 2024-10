Ruba attrezzi da un furgone. Rintracciato con la targa dell’auto

Ruba attrezzi da lavoro in un furgone: un 58enne residente a Sassuolo è stato denunciato con l’accusa di furto.

Lo scorso giugno la vittima del colpo si trovava seduto in uno dei tavolini situati all’esterno di un locale di Rubiera quando ha notato uno sconosciuto agire con fare sospetto intorno al proprio furgone aziendale con il portellone posteriore aperto. Si è quindi avvicinato al mezzo chiedendo all’uomo le motivazioni della sua presenza vicino al furgone.

Il presunto ladro, prima che la vittima scoprisse il raid, è scappato subito su un’auto. Il derubato è riuscito però a leggere parzialmente la targa dell’auto in fuga. A quel punto purtroppo non è rimasto che fare la conta dei danni. Dal mezzo erano stati portati via vari attrezzi da lavoro, del valore totale di alcune migliaia di euro. Il derubato si è rivolto ai carabinieri di Rubiera per formalizzare la denuncia, consegnando pure il numero di targa.

I militari dell’Arma hanno iniziato le indagini: grazie all’ausilio dei varchi cittadini e alla descrizione dell’auto hanno intercettato l’intero numero di targa riuscendo a risalire alla proprietà del veicolo, una società di noleggio. I carabinieri hanno poi scoperto che l’auto era stata utilizzata da un 58enne, finito ora nei guai.

m. b.