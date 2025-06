Ruba bancomat e preleva denaro a Bagnolo, denunciata

Bagnolo (Reggio Emilia), 20 giugno 2025 – I carabinieri di Bagnolo hanno denunciato una donna di 36 anni, accusata di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. Tutto è iniziato a fine maggio, con un furto dello zaino di un 37enne dalla sua auto, mentre stava portando il figlio in una scuola d’infanzia. Rubati il telefonino ma anche la carta bancomat usata poco dopo per un prelievo, per 750 euro. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla visione delle immagini della videosorveglianza della cassa continua usata per il prelievo, identificando una donna che in due fasi si è intascata prima 250 euro, poi altri 500 euro. A far acquisire ulteriori prove, anche il Gps del cellulare rubato, il cui tracciamento ha portato direttamente all’abitazione della donna. Sebbene la refurtiva non sia stata recuperata, gli elementi raccolti hanno permesso ai carabinieri di procedere con la denuncia della 36enne alla magistratura.