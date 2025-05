Ruba bici, iPad e un flessibile al centro sportivo Beriv di via Terrachini

È entrato negli uffici della Beriv, la società che gestisce il centro sportivo di via Terrachini, e ha portato via una bicicletta ’Specialized’ del valore di 4mila euro, iPad e persino un flessibile a batteria che probabilmente avrebbe poi utilizzato per altri colpi. E ha rubato pure delle cuffiette rintracciate grazie al sistema Gps che hanno condotto la polizia fino in via Turri, al civico 35, dove sono state ritrovate.

Il furto è avvenuto nella notte di sabato. "Purtroppo non ha suonato l’allarme a causa di un bug di malfunzionamento", racconta Ivan Bertocchi, titolare della Beriv che ha subìto il furto della bici pregiata e degli altri oggetti. Bertocchi ha consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne agli inquirenti in questura che le stanno scandagliando. "Dai filmati si vede un soggetto barcollante, forse drogato, che entra e prende di tutto per poi uscire".

Non si esclude che l’autore del furto possa essere uno dei due responsabili del colpo alla tabaccheria di Canali. La squadra mobile sta svolgendo tutte le indagini per appurarlo.

"Ormai navighiamo nella più completa insicurezza con queste persone allo sbando che girovagano di notte", l’amaro sfogo di Bertocchi.

dan. p.