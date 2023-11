Ruba canne da pesca da una cantina. Le rivende a 75 euro, ne valgono 7mila

È entrato di nascosto nella cantina di un condominio, trovando una porta senza la chiusura con le mandate del catenaccio. E ne ha approfittato per arraffare un paio di borsoni che contenevano attrezzatura da pesca, tra dodici canne e sette mulinelli, per un valore complessivo di oltre settemila euro. Il derubato, un uomo di 35 anni residente a Correggio, quando si è accorto del furto ha presentato querela alla locale caserma dei carabinieri. L’episodio si era verificato alla fine dello scorso maggio. Le indagini, anche grazie ad alcune testimonianze, hanno portato a un appassionato pescatore di 53 anni, pure lui di Correggio, il quale era stato notato mentre riceveva l’attrezzatura, che è poi risultato averla pagata appena 75 euro. Un prezzo eccessivamente basso per quel tipo di materiale. Contattato dai carabinieri, il pescatore ha confermato l’acquisto di canne e mulinelli, che sono stati poi riconsegnati per essere restituiti al legittimo proprietario. Ma l’indagine non si è fermata qui.

Si è arrivati anche al presunto autore materiale del furto, individuato in un giovane di 29 anni, sempre abitante a Correggio, il quale è stato denunciato per furto. Il pescatore 53enne, invece, è stato denunciato alla magistratura per il reato di ricettazione. Difficile infatti ipotizzare la buona fede nell’acquisto, di fronte al pagamento di un prezzo eccessivamente ribassato rispetto al valore commerciale dell’attrezzatura oggetto di furto. Nello stesso periodo a Correggio si erano verificati alcuni simili episodi, con attrezzature da lavoro come bottino. Per questo si sta cercando di verificare se dietro i vari furti possano esservi gli stessi autori.

