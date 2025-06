Ruba carta e compra ‘Gratta&Vinci’

Le hanno asportato la borsa dall’interno della propria autovettura, contenente il portafogli, con all’interno denaro contante, documenti personali e una carta bancomat. Poche ore dopo il furto, venivano effettuati diversi utilizzi fraudolenti della carta: un prelievo contante da 1.500 euro presso uno sportello Atm di Calerno e successivi acquisti presso vari esercizi commerciali per un totale di circa 900 euro, tra cui 3 pacchi integri di ‘Gratta & Vinci’ e altri articoli acquistati presso un’edicola di Cavriago.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima, un’anziana donna, presso gli uffici della stazione dei carabinieri di San Polo d’Enza, i militari davano avvio alle indagini e grazie alla visione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, dello sportello bancomat e dei punti vendita in cui sono avvenuti gli acquisti, venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità nei confronti di una minorenne. Per questi motivi con l’accusa di furto con destrezza e utilizzo indebito di carte abilitanti ai pagamenti elettronici i Carabinieri di San Polo d’Enza hanno denunciato alla Procura della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Bologna una minorenne di 17 anni residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per gli approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto a maggio, quando la vittima, scendeva pochi minuti dalla propria autovettura, lasciando la borsa all’interno e nel riprendere l’auto, si accorgeva che la borsa con all’interno denaro contante, documenti personali e una carta bancomat, non c’era più.

La donna si accorgeva che poche ore dopo il furto, venivano effettuati diversi utilizzi fraudolenti della carta, ovvero un prelievo da 1.500 euro presso uno sportello Atm di Calerno e successivi acquisti in vari esercizi commerciali per un totale di circa 900 euro, tra cui 3 pacchi di ‘Gratta & Vinci’ e altri articoli acquistati in un’edicola di Cavriago per circa 2.400 euro. Poche ore dopo la vittima si presentava presso gli uffici della stazione di San Polo d’Enza per la denuncia. La ragazza è stata deferita alla Procura de iminori di Bologna per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento. Le indagini sono tuttora in corso per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.