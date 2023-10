Ruba cuffie wi-fi in un negozio. Riconosciuto e denunciato

Un giovane di 39 anni di Correggio è stato denunciato dopo un furto compiuto la scorsa estate nel negozio Emilia Market in via Emilia Ovest a Rubiera. L’uomo, in un pomeriggio di agosto, era entrato verso le 18 nell’attività commerciale e aveva poi preso alcune cuffie wi-fi e due supporti da auto per cellulare per un valore complessivo di 120 euro. Era uscito dal negozio senza però pagare i prodotti in vendita.

Il titolare si era in seguito presentato ai carabinieri della stazione di Rubiera per segnalare lo spiacevole episodio avvenuto nel market. Il commerciante aveva anche consegnato ai militari dell’Arma copia delle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza all’interno e all’esterno di cui è dotato l’esercizio rubierese.

Sono quindi iniziate le relative indagini dei carabinieri con l’obiettivo di individuare il responsabile del colpo. I militari, grazie alla visione delle immagini estrapolate dai video delle telecamere, hanno osservato il momento in cui il presunto autore del furto aveva introdotto la merce nel proprio zaino. I frame che immortalavano il suo volto hanno successivamente permesso, attraverso la osmosi tra le stazioni del reggiano, di identificare l’autore del furto, già ‘noto’ ai carabinieri del suo paese. Il 39enne precedentemente aveva ricevuto un avviso orale emesso dal Questore di Reggio lo scorso febbraio. I carabinieri di Correggio, allertati dai colleghi di Rubiera, hanno quindi riconosciuto il 39enne ripreso durante il blitz messo a segno in agosto nel negozio di Rubiera. Nei suoi confronti sono dunque scattati dei provvedimenti e l’uomo è stato denunciato alla Procura di Reggio con l’accusa di furto aggravato.

Matteo Barca