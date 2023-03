Ruba deodoranti "Non ho soldi" Il giudice lo assolve

Un furto da poco, troppo poco per giustificare una condanna. E così il ladro reo confesso è stato assolto dal giudice reggiano Matteo Gambarati, che ieri si è trovato a valutare una vicenda particolare.

Un uomo di origine marocchina sabato mattina è entrato in un negozio di deodoranti e profumi a Villa Cella. La figlia del titolare ha notato il fare sospetto e così ha avvertito la polizia, che prontamente è intervenuta e lo ha fermato.

Addosso aveva deodoranti per un valore totale di settanta euro. Ieri mattina l’uomo 38enne, difeso dall’avvocato Francesco Cupello, ha spiegato che era intenzionato a rivenderli perché vive per strada e non ha soldi né lavoro. Il giudice ha prima escluso la ’destrezza’ dalla tipologia di furto. E poi lo ha assolto con la formula del ’fatto lieve’.