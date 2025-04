Ruba due volte al supermercato: denunciato

Un 40enne foggiano, domiciliato nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato per furto aggravato e continuato: per due giorni consecutivi ha compiuto furti al supermercato Conad di Scandiano. Il 40enne è stato fermato dopo il secondo raid. Grazie alle immagini di videosorveglianza, è poi emerso che il 40enne il 10 marzo aveva inizialmente rubato dei generi alimentari per 250 euro, nascondendoli all’interno del proprio zaino senza effettuare il pagamento. Il primo colpo è stato in seguito scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza del supermercato. L’uomo, il giorno seguente, è nuovamente tornato al Conad asportando altri generi alimentari per un bottino di 150 euro. Il 40enne stavolta è stato però subito bloccato dall’addetto alla sicurezza. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della tenenza di Scandiano, allertati dai dipendenti del supermercato. Al 40enne è stata trovata la refurtiva all’interno dello zaino, restituita al Conad. Un responsabile del supermercato ha denunciato, ai carabinieri scandianesi, il primo furto. Sono dunque prontamente iniziate le indagini, acquisendo i filmati dell’impianto di videosorveglianza. Il 40enne è stato denunciato alla Procura di Reggio.

Matteo Barca