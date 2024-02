Ruba il bancomat a un giocatore

Negli spogliatoi della Rubierese Calcio aveva rubato un portafogli e con il bancomat ha poi effettuato acquisti nei negozi: un uomo di 36 anni, residente nel bolognese, è stato denunciato. Ai carabinieri di Rubiera si è presentata la sorella della vittima per segnalare lo spiacevole episodio ai danni del fratello, derubato del portafoglio in cui si trovava la tessera bancomat, utilizzata in seguito dall’autore del colpo per compiere diversi pagamenti. I militari dell’Arma avevano iniziato le indagini, contattando i vari esercizi commerciali che risultavano dalle transazioni indicati sull’estratto conto del bancomat. I carabinieri avevano acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività.

È stato così individuato l’uomo che aveva utilizzato la carta. I carabinieri hanno diffuso le immagini, del giovane ripreso, presso gli altri comandi dell’Arma e sono poi risaliti all’identità del presunto ladro, un 36enne campano. E’ stato inoltre redatto un apposito fascicolo fotografico, ‘visionato’ dall’unico testimone che aveva visto il 36enne negli spogliatoi. L’uomo è stato perciò denunciato. Grato il sindaco Cavallaro: "Credo sia importante aver dato risposta, anche in questo caso, alla richiesta di giustizia dei cittadini".

m. b.