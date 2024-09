Ruba il formaggio al supermercato. Poi minaccia di morte il vigilante

Ruba del formaggio al supermercato e minaccia di morte l’addetto alla sicurezza: un uomo di 49 anni di Casalgrande è stato denunciato con l’accusa di rapina impropria. Il 49enne, durante una perquisizione, ha pure consegnato ai carabinieri due pistole. Nel pomeriggio del 17 settembre, verso le 16.30, una pattuglia della tenenza dei carabinieri di Scandiano è prontamente intervenuta all’Eurospin dopo che l’incaricato alla vigilanza aveva contattato il 112 segnalando di essere stato minacciato da un uomo, inizialmente non identificato. L’uomo è stato sorpreso a rubare. È riuscito infatti a prendere dal banco frigo un pezzo di formaggio, nascondendolo nella tasca della felpa, per poi oltrepassare la cassa senza pagare la merce occultata. Il ladro quando si è accorto di essere stato notato dall’addetto alla sicurezza lo avrebbe minacciato dicendogli che avrebbe reperito una pistola a casa e sarebbe tornato per sparargli.

L’uomo si è poi allontanato dall’esercizio commerciale scandianese. La vittima ha però riferito ai militari dell’Arma di avere scattato una foto al ‘cliente’ e anche alla targa dell’auto a bordo della quale si era allontanato dopo il grave episodio avvenuto nel supermercato. È stata formalizzata la relativa denuncia e sono iniziate le indagini dei carabinieri che hanno poi permesso d’identificare il responsabile in un 49enne macedone. Nel corso della perquisizione domiciliare, compiuta all’interno della sua abitazione, il 49enne ha consegnato spontaneamente due pistole. Si tratta di una calibro 9 (con tappo rosso tipo Glock mancante del carrello, completa di serbatoio e priva di munizioni) e una pistola rivoltella con canna occlusa, calibro 380 della Bruni New 380, mancante del grilletto, dei congegni di sparo e delle guancette.

Inevitabili ovviamente i provvedimenti nei confronti del 49enne, residente a Casalgrande, dopo quello che è successo all’Eurospin la scorsa settimana. L’uomo ora è finito nei guai. È stato dunque denunciato alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Matteo Barca