Ruba in due negozi e aggredisce i poliziotti, arrestato un 44enne

Ruba in due esercizi commerciali e poi aggredisce gli agenti della polizia di Stato per riuscire a scappare: arrestato un 44enne. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì: gli operatori della squadra volanti sono intervenuti in via Edison (zona San Maurizio) a seguito della segnalazione di un furto in un esercizio commerciale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno parlato con il tolare dell’esercizio commerciale: era stato lui a telefonare. L’uomo ha detto di aver notato un soggetto mentre portava via della merce senza pagare dal suo negozio, per poi allontanarsi velocemente in direzione di un supermercato lì vicino. A quel punto gli operatori si sono messi sulle sue tracce, nella zona segnalata dal titolare. Dopo pochissimi minuti hanno visto ucire dal supermercato in questione il 44enne, che era perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite in precedenza dal titolare. Vistosi scoperto, il 44enne ha tentato in tutti i modi di eludere il controllo, reagendo con violenza nei confronti degli agenti nel tentativo e di guadagnarsi la fuga. Tale condotta, però, non ha portato i frutti sperati e il 44enne è stato prontamente bloccato dagli operatori intervenuti.

Solo allora gli agenti lo hanno potuto identificare come soggetto già noto alle forze di polizia per diversi precedenti. Il 44enne è stato trovato in possesso di merce riconducibile sia al primo esercizio commerciale preso di mira sia al supermercato davanti al quale era stato beccato, tutto occultato sotto un giubbotto di grandi dimensioni.

In virtù di quanto sopra e in considerazione della sua reazione violenta una volta rintracciato dalla polizia, l’uomo è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

La merce rinvenuta, totalmente rivendibile, è stata restituita ai titolari dei due esercizi commerciali colpiti.