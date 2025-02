Ruba in hotel e picchia i carabinieri. Arrestato un 26enne in zona stazione

Ospite in una struttura ricettiva in zona stazione, un 26enne reggiano si sarebbe introdotto nello spogliatoio del personale addetto alle pulizie, dal quale avrebbe rubato una borsa contenente 200 euro. Vistosi scoperto dagli addetti, che hanno subito chiamato i carabinieri, si è chiuso nello spogliatoio bloccando la porta. Riusciti ad entrare all’interno della stanza, i militari sono stati aggrediti a calci dall’uomo, che impugnando un coltello ha poi cercato di scappare. Rintracciato e perquisito, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, è stato arrestato con le accuse di rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

È accaduto nella tarda mattinata di giovedì, attorno alle 12.30 i carabinieri della locale sezione radiomobile sono arrivati all’albergo, dopo la segnalazione del personale. I dipendenti hanno accompagnato i militari al quinto piano, dove l’uomo è stato invitato dai carabinieri ad aprire lo stanzino. Lui dall’interno tirava la porta, ma dopo vari tentativi di apertura ha lasciato la presa. Una volta aperta la stanza, i carabinieri si sono trovati davanti il 26enne con un coltello da cucina in mano, brandendolo verso i militari ha tentato di darsi alla fuga attraverso il corridoio. I militari lo hanno raggiunto e lui ha iniziato a colpirli con calci e pugni, spintonandoli. Con fatica i carabinieri sono riusciti a disarmarlo e metterlo in posizione di sicurezza; entrambi sono poi finiti in ospedale con prognosi di 10 giorni ciascuno per le lesioni riportate.

Il 26enne è stato dunque sottoposto a perquisizione: in suo possesso sono stati trovati 1 grammo di cocaina e il coltello da cucina della lunghezza complessiva di 20 centimetri, di cui 11 di lama. La refurtiva recuperata è stata poi restituita al legittimo proprietario. Alla luce dei fatti, il 26enne è stato dichiarato in arresto in ordine ai citati riferimenti normativi violati e ristretto a disposizione della Procura reggiana. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore di stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.