Ruba la bici e resiste all’arresto: la Polfer lo porta in carcere

Un giovane di 25 anni, residente a Novellara ma oggi senza fissa dimora, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia ferroviaria. È sottoposto attualmente al divieto di avvicinamento alla madre e l’allontanamento dalla casa familiare.

Nella stazione ferroviaria ha prelevato una bici pieghevole ed elettrica, del valore di 500 euro, che il proprietario portava con sé ogni giorno per raggiungere il luogo di lavoro: quest’ultimo l’aveva appoggiata al corrimano tra la stazione e il binario 1. Il 25enne, dopo aver tolto alla bici la catena verde che la contraddistingueva, l’ha portata in un luogo distante. Dopo la segnalazione del furto, la polizia ferroviaria ha individuato subito il presunto autore attraverso la videosorveglianza. Oltre all’ipotesi di tentato furto, per lui è stata formulata la resistenza a pubblico ufficiale: avrebbe dato un calcio a un ispettore della polfer, avvinghiandosi con forza alla ringhiera tra binario e marciapiede per impedire che gli agenti, intervenuti per identificarlo come autore del furto, ma presentandosi a lui per un semplice controllo di documenti, lo accompagnassero in questura.

Ieri mattina, difeso dall’avvocato Michele Gatti, è comparso davanti al giudice Matteo Gambarati che ha convalidato l’arresto.

Il 25enne ha risposto alle domande dicendo di aver rubato la bici perché non ha soldi, non lavora e non ha un tetto. Ha raccontato di aver dato i documenti e che la polizia gli aveva chiesto di seguirlo alla centrale, ma senza dire il motivo. Ha negato di aver aggredito l’agente e ha detto di aver solo calciato per terra per rimanere attaccato alla ringhiera, e di non aver sputato contro di loro anche se può essere successo involontariamente mentre parlava. Il pm non ha chiesto misure cautelari perché lui ha parlato. L’avvocato ha chiesto un termine a difesa e la direttissima è stata rinviata.

