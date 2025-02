Ruba la borsetta ad un’anziana

Con il pretesto di chiedere un’informazione stradale, in particolare per arrivare alla farmacia più vicina per esigenze di salute, sono riusciti a distrarre una pensionata per il tempo necessario a portarle via la borsetta.

È accaduto ieri mattina all’uscita del supermercato Eurospin, tra Lentigione e Sorbolo di Brescello, nella zona delle casse. È stato sufficiente un istante di disattenzione per consentire ai malviventi di agire, per poi allontanarsi col bottino. Nella stessa zona già nei giorni scorsi si sono verificati furti con destrezza, anche con il sistema della distrazione delle conducenti, con falsi problemi al veicolo, permettendo al complice di infilare le mani nell’abitacolo per portare via borsette e portafogli. Resta sempre il consiglio di prestare attenzione quando si viene avvicinati da sconosciuti.