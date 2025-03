Ruba l’auto e sfreccia via. Ma la ‘folle corsa’ finisce

Ha rubato un’auto a Correggio, dal cortile di una abitazione. Lunedì sera è stato il proprietario derubato, mentre rincasava con un amico, a notare la sua vettura che sfrecciava in velocità, uscendo dal cortile, diretta verso San Martino in Rio. Il derubato ha subito dato l’allarme al 112, facendo intervenire i carabinieri con controlli nella zona verso cui l’auto rubata era diretta.

E poco dopo il veicolo è stato rintracciato in via IV Novembre, nella zona della stazione di Reggio Emilia, dirigendosi verso piazza del Tricolore. I carabinieri hanno iniziato l’inseguimento, concluso alla stazione di servizio Eni di viale Piave, dove il conducente ha cercato di fuggire a piedi, verso via Ceva. E’ stato rincorso e bloccato. Si tratta di un uomo quarantenne, di origine campana e ora senza fissa dimora. E’ stato trovato in possesso di uno zaino con due forbici da taglio tipo tronchesi, un giravite, una torcia, un paio di guanti da lavoro e una catena, che teneva sotto la giacca, dichiarando di averla come ’difesa’.

Il quarantenne, con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato per furto aggravato di autovettura e possesso di strumenti atti allo scasso. Ieri mattina l’uomo è comparso in tribunale davanti al giudice Luigi Tirone. Difeso dall’avvocato Elisabetta Strumia, almeno per il momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Giulia Galfano ha chiesto i domiciliari e, in assenza di una idonea collocazione, il carcere.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Reggio. L’auto rubata è stata recuperata e restituita al proprietario. Ora si indaga pure per capire se lo stesso campano possa essere collegato ad altri simili furti avvenuti nel Reggiano e, in particolare, a Correggio, dove anche di recente sono state diverse le intrusioni in cortili privati o in parcheggi pubblici per cercare oggetti di valore nelle auto, oltre che per rubare vetture in sosta.

Antonio Lecci