Ruba le auto d’epoca e le vende sul web

Un furto di auto d’epoca, con vendita tramite inserzioni sul web, studiato nei minimi particolari da un uomo di 45 anni, residente a Reggiolo, finito nei guai con la denuncia per furto aggravato e continuato che i carabinieri di Fabbrico, al termine di una prima fase di indagini, hanno inoltrato all’autorità giudiziaria. Un furto che si è avvalso di informazioni precise sui luoghi, su quanto contenuto in questi spazi e sulla possibilità di agire indisturbati per l’assenza di proprietari e custodi nell’area di una storica villa padronale, disabitata da qualche tempo, di proprietà di due fratelli che risiedono a Reggio.

All’interno della proprietà privata si trovavano quattro auto d’epoca, del valore complessivo di almeno cinquantamila euro. Il presunto autore del furto conosceva questo dettaglio. E, probabilmente in più fasi, si è impossessato delle vetture, puntando a rivenderle attraverso annunci su siti internet per poter intascare il denaro. Ma durante un sopralluogo effettuato dai proprietari insieme a un tecnico, probabilmente in vista di qualche intervento di manutenzione, ci si è accorti non solo che non c’erano più le vetture d’epoca, ma anche che alcuni lucchetti erano stati tolti e sostituiti con altri.

Un’operazione che era stata compiuta dal ladro probabilmente per cancellare ogni traccia di scasso o danneggiamento, per non insospettire eventuali passanti o gli stessi proprietari. La vicenda presenta ancora alcuni aspetti da chiarire in modo totale, ma al momento i carabinieri ritengono di aver raccolto elementi sufficienti per inoltrare la denuncia penale per furto. Le indagini hanno portato in breve tempo al recupero delle vetture rubate, una delle quali era stata già finita al centro di una vendita a un compratore, ignaro del furto e totalmente estraneo al reato, che aveva notato l’inserzione della vettura su un sito web.

E allo stesso destino erano destinate anche le altre tre vetture, se non ci fosse stata l’indagine svolta dai carabinieri di Fabbrico.

Antonio Lecci