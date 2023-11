Ruba le carte di credito: "Restituirò le somme"

Aveva visto la porta aperta di un’abitazione a Rivalta e si è intrufolato, portando via un borsello incustodito che conteneva alcune carte di credito. E con queste ha fatto acquisti per 120 euro. Ma a tradirlo, sono state le telecamere. Così, un 20enne straniero, incensurato, regolare sul territorio e che lavora come cuoco in città, era stato arrestato e denunciato nell’agosto scorso dalla polizia per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito. Ieri il giovane è comparso in tribunale – difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola – per la prosecuzione della direttissima, nella quale ha reso l’interrogatorio davanti al gip Dario De Luca. Il ragazzo ha ammesso ogni responsabilità e ha chiesto scusa, promettendo che risarcirà il danno restituendo la somma al legittimo proprietario. Il pm Maria Rita Pantani ha chiesto i domiciliari, mentre il legale difensore ha domandato l’obbligo di firma. Il giudice si è riservato la decisione.