Ruba lo zaino da un’auto: arrestato

Ha scassinato una macchina e rubato uno zaino, poi si è allontanato con quello stesso zaino sulle spalle. Ma il proprietario dell’auto, un 31enne reggiano, l’ha riconosciuto subito e ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Così un 34enne tunisino è stato arrestato: negli accertamenti fatti dai miliari è emerso che l’uomo si trovava in Italia illegalmente, in quanto già una volta era stato accompagnato alla frontiera e con obbligo di non tornare in terriorio italiano.

Il fatto è successo martedì pomeriggio attorno alle 16: il 31enne si è reso conto di aver subito il furto dello zaino, che conteneva tra altri oggetti personali anche 200 euro in contanti e varie carte di pagamento elettronico. I militari hanno quindi iniziato a perlustrare la zona, seguendo le indicazioni e le descrizioni fornite dal 31enne.

Ecco che, a pochi metri di distanza, i militari individuano il 34enne con addosso uno zaino immediatamente riconosciuto dal proprietario. Fermato e portato in caserma, l’uomo risultava senza documenti ma, soprattutto, dagli accertamenti emergeva che era stato già accompagnato alla frontiera e imbarcato il 31 gennaio scorso. Per il 34enne è dunque scattato l’arresto.