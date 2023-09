Ruba materiale nel cantiere in cui lavora. Scoperto e denunciato

E’ accusato di aver rubato materiale dal cantiere in cui lavorava.

Hanno indagato i carabinieri di Albinea, arrivando alla denuncia per furto aggravato nei confronti di un uomo di 35 anni, abitante nell’area reggiana del comprensorio della piastrella.

L’uomo avrebbe approfittato della sua presenza in cantiere per impossessarsi di cavi elettrici completi di spine, rotoli di barriere a vapore (guaine per opere di copertura), staffe in acciaio, materiale per i ponteggi come cavalletti in acciaio, pedane e bacchette.

La sua azione, però, non era passata inosservata ad altri operai, alcuni dei quali avevano documentato il gesto del collega, scattando fotografie, poi fornite dal titolare dell’impresa impegnata in quel cantiere.

E dopo aver scoperto parte del bottino nel furgone del trentacinquenne, gli operai hanno avuto la conferma del furto.

Il datore di lavoro, con quelle prove, si è rivolto ai carabinieri di Albinea per formalizzare la denuncia.

I militari dell’Arma, acquisita la querela corredata anche dalle fotografie che documentavano il furto messo a segno, hanno provveduto a segnalare il trentacinquenne alla magistratura, al termine di una serie di accertamenti.