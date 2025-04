Ruba merce al Brico. Ma la fidanzata restituisce tutto

Nei giorni scorsi un tunisino 25enne residente in provincia di Reggio, ma domiciliato a Mantova, già noto alle forze dell’ordine, si è fatto accompagnare in auto dalla sua fidanzata al Bricocenter nella città dei Gonzagna. Giunto nel market, mentre la ragazza lo aspettava all’interno della sua auto, lo straniero ha prelevato dagli espositori svariata merce, per un importo pari a 169 euro, nascondendo i prodotti addosso per poi uscire senza pagare. Giunto a bordo dell’autovettura, ha consegnato la refurtiva alla fidanzata, allontanandosi. La ragazza, sua coetanea, avendo capito che il suo fidanzatino aveva preso senza pagare la merce, l’ha riconsegnato subito ad una commessa del Bricocenter.

È scattata così la denuncia per furto aggravato a carico del giovane da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova.