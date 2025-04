Ruba nei locali della guardia medica. Arrestato, trentenne va in carcere

Ruba negli uffici della guardia medica: un uomo di 30 anni di Scandiano è stato condannato a dieci mesi di reclusione e ora è stato arrestato dai carabinieri della tenenza scandianese. Il fatto risale al nel novembre del 2014 quando il giovane, insieme ad altri due complici, per due volte era riuscito ad entrare all’ospedale civile di San Bonifacio nel Veronese raggiungendo l’ambulatorio della guardia medica. In un caso era stato compiuto un tentato furto in quanto non erano riusciti a rubare nulla, mentre nell’altro episodio i tre malintenzionati avevano asportato un cellulare e anche un orologio ai danni di un medico in servizio all’ambulatorio della guardia medica. Un blitz, fortunatamente, però fallito. Non erano riusciti a scappare: erano stati infatti sorpresi dai carabinieri e arrestati.

Per questi episodi, accaduti nella notte del 10 novembre 2014, il 30enne di Scandiano è stato riconosciuto colpevole del reato di tentato furto aggravato e furto aggravato con l’ulteriore aggravante della continuazione. Il 30enne è stato quindi condannato a dieci mesi di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria per un importo di 300 euro di multa.

La sentenza è stata poi confermata nel settembre del 2022 dalla Corte di Appello di Venezia ed è ora divenuta esecutiva dopo che la corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

L’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del tribunale ordinario di Verona ha emesso a carico del 30enne l’ordine di carcerazione. È stato pertanto trasmesso ai militari dell’Arma della tenenza di Scandiano nel cui comune l’uomo vive. Sono così ovviamente scattati i provvedimenti nei confronti del giovane, finito adesso nei guai per le sue ‘visite’ precedentemente avvenute nel 2014 all’ospedale civile di San Bonifacio in provincia di Verona.

I carabinieri hanno ricevuto il provvedimento. I militari dell’Arma nel pomeriggio di lunedì hanno raggiunto l’uomo. Il 30enne è stato inizialmente accompagnato in caserma ed è stato successivamente portato in carcere per l’espiazione della pena. Il 30enne dovrà scontare nove mesi e ventinove giorni di carcere.

Matteo Barca