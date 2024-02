Ruba nel parcheggio: denunciato 41enne

È stato incastrato dalle telecamere un uomo di 41 anni, autore di un furto su un’auto compiuto nel parcheggio Zucchi di Reggio. I carabinieri della stazione di Castellarano, in collaborazione con i militari dell’Arma della stazione di Reggio, hanno denunciato il 41enne (uno straniero domiciliato a Reggio) con l’accusa di furto.

Il 18 gennaio scorso, verso le 8.30 di mattina, la vittima del furto aveva parcheggiato la propria auto all’interno del parcheggio Zucchi. Dopo qualche ora aveva poi scoperto il raid messo a segno all’interno della macchina: era stato rubato un computer con la relativa borsa, contenente accessori vari e l’alimentatore. Presi anche dei documenti personali.

La vittima, poco dopo, si era recata dai carabinieri della stazione di Castellarano per denunciare l’episodio. I militari dell’Arma hanno subito iniziato le indagini in collaborazione con i colleghi della stazione di corso Cairoli. Hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza all’interno del parcheggio per risalire al responsabile del colpo.

Da un’attenta analisi delle immagini, i carabinieri hanno visualizzato perfettamente l’esatto momento in cui l’uomo si è avvicinato all’auto riuscendo ad aprire la portiera e asportando la borsa contenente il pc e altri oggetti. Il presunto ladro è stato quindi riconosciuto dagli stessi carabinieri in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nella stazione di Corso Cairoli. È stato così denunciato alla Procura reggiana.

