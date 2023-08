Ruba portafogli in piscina, poi si pente e lo porta ai carabinieri

Un minorenne, residente nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato per aver rubato un portafoglio in piscina a Scandiano. Una donna di 48 anni di Reggio si era recata in piscina assieme al figlio. All’interno di un armadietto di sicurezza aveva lasciato alcuni suoi effetti tra cui il portafoglio contenente i suoi documenti e dei soldi.

Dopo alcune ore aveva scoperto il furto. Era stato divelto il lucchetto che consentiva la chiusura dell’armadietto e all’interno era stato preso il portafoglio della 48enne. Il raid era stato però ‘ripreso’ delle telecamere del sistema di videosorveglianza della piscina scandianese.

E’ stata quindi presentata la denuncia ai carabinieri della tenenza di Scandiano che hanno iniziato le indagini partendo dall’acquisizione del filmato che aveva ripreso l’azione del ladruncolo immortalandone il volto. Il giovane, il giorno successivo a quello del furto, si è però presentato spontaneamente in caserma per restituire il portafoglio e ha ammesso le sue responsabilità.

Aveva sottratto il portafoglio prelevandone il solo contante, per un importo di circa 80 euro, per poi gettarlo in una siepe dove l’ha recuperato prima di costituirsi ai militari dell’Arma. Il giovane è stato denunciato alla Procura del tribunale per i minorenni di Bologna.

mat.b.