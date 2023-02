Ruba salami e formaggi all’Ipercoop di Baragalla Arrestato un 42enne

Le Volanti della Questura sventano un furto e arrestano un ladro. è accaduto nel pomeriggio di domenica all’Ipercoop di Baragalla, in via Omobono Tenni.

Al 113 è giunta la segnalazione dei vigilanti della sicurezza di un supermercato riguardo ad un uomo che aveva oltrepassato le barriere della cassa con merce non pagata, per poi darsi alla fuga. Ma il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di fermare l’uomo, un 42enne reggiano. Il quale è stato trovato in possesso di quattro punte di Parmigiano Reggiano – di un valore commerciale complessivo di 81,50 euro – che aveva rubato dagli scaffali e che aveva tentato di nascondere nei pantaloni. Inoltre, aveva cercato di portare via anche quattro salami del valore di mercato di 72 euro. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.