Ruba un bancomat e preleva. Giovane di 19 anni denunciato. Incastrato dalle telecamere

Ha forzato la serratura di un’auto, rubando dalla borsa lasciata sul sedile una carta postepay e usandola poi per prelevare al bancomat. Così un 19enne residente a Reggio è stato denunciato dai carabinieri, con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. A incastrarlo sarebbero state le immagini della videosorveglianza, che lo hanno ripreso a volto scoperto permettendo ai militari di individuare il presunto responsabile.

Il fatto è avvenuto l’11 ottobre scorso. La vittima, una donna di 42 anni, aveva parcheggiato la propria auto vicino a una scuola dell’infanzia, lasciando la propria borsa sul sedile lato passeggero. Dopo pochi minuti, nel riprendere l’autovettura, si è ritrovata la serratura dello sportello lato guida forzata.

Dalla sua borsa erano spariti vari documenti e la carta postepay. La donna si è quindi rivolta ai carabinieri della stazione di Reggio Santa Croce, mostrando anche l’aggiornamento sui movimenti della sua carta, dove veniva indicato un prelievo di 50 euro da lei mai effettuato.

Formalizzata regolarmente la denuncia, i militari hanno dato avvio alle indagini, acquisendo i video delle telecamere di videosorveglianza. Dall’analisi delle immagini, si è quindi riusciti a risalire all’identità del presunto ladro, che risultava essere ben visibile in volto.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce (RE) hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 19enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi.