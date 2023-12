Ruba un Fiorino per tornare a casa. Viene assolto

Era accusato del furto di un furgone e di detenzione di droga, ma è stato assolto per entrambi i capi d’imputazione nonostante il pm Isabella Chiesi avesse chiesto tre anni di carcere. I fatti risalgono alla sera di ferragosto scorso quando l’uomo – un 43enne di Campegine, da poco residente a Ramiseto di Ventasso – aveva avuto una violenta lite con la compagna, la quale era andata a denunciarlo per poi farsi accompagnare all’ospedale. E proprio qui l’uomo si era recato a piedi per chiederle scusa, impiegando oltre 3 ore di cammino per poi ritornare, sempre sulle sue gambe, a Ramiseto. Ma a poca distanza dalla sua abitazione ha trovato per strada un Fiorino con chiavi inserite: è salito a bordo ed è tornato a casa. Il proprietario del furgone ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato dopo aver visionato le telecamere dato che il contestato furto era avvenuto proprio di fianco alla caserma. Inoltre lo avevno trovato con 40 grammi di marijuana. Dopo la disposizione dell’obbligo di dimora tre volte a settimana, ieri è comparso davanti al giudice Giovanni Ghini per il processo, difeso dall’avvocato Mario Di Frenna. L’uomo, incensurato, è stato assolto per lieve tenuità del fatto dimostrando anche l’uso personale della cannabis.