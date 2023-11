Ruba un mulinello da pesca in un negozio. Tradito dalla carta di credito usata dal fratello

Tradito dal bancomat usato dal fratello per pagare un acquisto. Proprio grazie ai dati estrapolati dalla carta di pagamento del familiare, i carabinieri di San Polo hanno identificato il presunto ladro di un mulinello, del valore di cento euro, prelevato senza pagare al negozio Pesca Sport, nel paese della val d’Enza. Nei guai un 39enne residente nel parmense.

I fatti risalgono a metà ottobre. Il presunto ladro è entrato nel negozio col fratello. Ha osservato vari articoli per poi arraffare il mulinello, nascosto nel borsello che aveva a tracolla. Il titolare del negozio si è accorto dell’ammanco e ha visionato le immagini della videosorveglianza interna. Le stesse che sono state fornite ai carabinieri per svolgere le indagini. Si è così risaliti all’autore del gesto, grazie all’identificazione dell’uomo che era con lui. Il quale, probabilmente ignaro del furto commesso dal fratello, aveva effettuato un acquisto, pagando con carta bancomat.

Dalla carta si è risaliti ai suoi dati, per poi essere convocato in caserma. Ha dichiarato che quel giorno era in compagnia del fratello. È stato questo l’elemento che ha permesso di portare l’indagine verso una pista ben precisa, identificando l’uomo che era stato ripreso dalle telecamere interne del negozio, consentendo ai carabinieri di dare un nome a quel volto a loro sconosciuto.