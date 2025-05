Ruba un portafogli e usa il bancomat: arrestato

Ruba un portafogli e usa la carta trovata all’interno per prelevare denaro: in manette un 41enne di origine marocchina. L’arresto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, 21 maggio: gli agenti della polizia di Stato sono intervenivuti nei pressi di una sala di giochi e scommesse in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, a seguito della segnalazione di un possibile furto di un portafoglio, che sarebbe avvenuto all’interno di un’auto lasciata inavvertitamente aperta.

La presunta vittima ha detto alla polizia di essersi accorto del furto solo dopo qualche ora, sospettando che il ladro avesse agito in via Matteotti, dove aveva dimenticato di chiudere la macchina. Nel portafogli c’era anche un ’air tag’, un dispositivo di localizzazione: il portafoglio risultava essere proprio in quella zona di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. A quel punto gli operatori hanno fatto suonare il dispositivo di localizzazione, individuando subito il soggetto che lo aveva con sè, nei paraggi.

Si trattava di un 41enne di origine marocchina, volto noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti, prevalentemente per reati contro il patrimonio. L’uomo non è riuscito a fornire agli agenti alcuna valida giustificazione del fatto che fosse stato trovato in possesso di quel portafoglio al cui interno vi erano denaro, documenti e alcune carte intestate al richiedente. Gli agenti, tra l’altro, hanno poi verificato che qualche decina di minuti prima dell’intervento, il 41enne avrebbe tentato di utilizzare le suddette carte al fine di effettuare alcuni prelievi ma, non riuscendoci, avrebbe invece effettuato alcuni acquisti online. Sulla base di quanto accaduto e in virtù dei precedenti del 41enne, lo stesso è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti nonché deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.