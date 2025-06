Ruba un telefonino in una sala slot e aggredisce i poliziotti

Ruba un cellulare in una sala slot e tenta di scappare aggredendo i poliziotti. La questura ha denunciato un 27enne nigeriano già noto alle forze dell’ordine. È accaduto venerdì mattina in via Turri, dove l’esercizio ha chiamato il 113 per segnalare un furto. Giunti sul posto, gli agenti hanno sentito la testimonianza dell’accaduto: l’uomo, senza mai giocare, si aggirava con fare sospetto. Così gli esercenti lo hanno tenuto d’occhio e hanno notato che aveva arraffato uno smartphone lasciato da un cliente nel cassetto portamonete della macchinetta dove stava giocando. E poi è fuggito. I poliziotti, una decina di minuti più tardi, hanno rintracciato nel parcheggio della Coop di via Sani il presunto autore grazie alla descrizione fornita dal titolare. Il giovane ha provato a divincolarsi spintonando gli agenti per poi darsi alla fuga. Ma è stato bloccato e portato in questura, dove è scattata una denuncia a piede libero per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il telefonino è stato recuperato e restituito al proprietario.