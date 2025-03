Ruba una tessera bancomat. In poche ore fa tredici acquisti

Ruba una carta bancomat e si lancia in una girandola di shopping, effettuando in poco tempo ben 13 pagamenti in vari esercizi commerciali. Il ladro ora è stato individuato dai carabinieri di San Polo, che lo hanno denunciato alla Procura reggiana: si tratta uno straniero di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per aver commesso altri reati. Adesso accusato anche di furto con destrezza e utilizzo indebito di carta elettronica. La vicenda risale ai primi del gennaio scorso, quando l’immigrato ha abilmente sottratto dalla tasca della giacca di un uomo la carta, per poi scappare a fare acquisti illeciti in vari negozi di Quattro Castella. La vittima non si è accorta immediatamente del furto: solamente quando è rientrato a casa ha scoperto di non avere più con sé la carta.

Da qui il sospetto di un furto, e il controllo dei movimenti sul proprio conto corrente e la scoperta che in effetti c’era qualcuno che stava facendo spese compulsive. L’uomo ha bloccato la carta e l’8 gennaio si è recato alla caserma dei carabinieri di San Polo per formalizzare la denuncia. I militari hanno dato avvio alle indagini, richiedendo al gestore della carta elettronica il dettaglio dei pagamenti "a sbafo" successivi al furto. Da tale accertamento, hanno individuato i dettagli degli esercizi commerciali presso i quali erano stati fatti gli acquisti. Infine sono state acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza installati presso gli esercizi commerciali dove era stata utilizzata la carta.

Dalla visione delle immagini, è stato riconosciuto il 30enne, peraltro già noto ai carabinieri per altri reati. Complessivamente aveva speso 120 euro in 13 piccoli pagamenti, somme minime sotto la soglia oltre la quale è necessario conoscere il pin della carta.

f.c.