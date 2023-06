Ruba uno zaino con 3mila euro, ma viene tradito dalle telecamere

Ruba uno zaino con dentro 3mila euro: un minorenne è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato dai carabinieri della tenenza di Scandiano. Nella tarda serata del 15 giugno, verso le 23, un 25enne si è recato in un distributore di benzina di Scandiano per fare rifornimento alla sua auto con la colonnina self service. Il giovane, durante le operazioni di pagamento, ha però dimenticato lo zaino sulla colonnina. Dopo pochi minuti è arrivato un ragazzo (un minorenne reggiano residente a Scandiano) su un ciclomotore che ha notato e preso lo zaino.

La vittima è poi tornata al distributore, ma lo zaino era già stato rubato. Il 25enne la mattina seguente si è recato dai carabinieri per presentare denuncia. Son iniziate le indagini e, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunali situate nei pressi del distributore e all’acquisizione delle immagini estrapolate dai video, gli uomini dell’Arma hanno identificato il presunto autore del furto.

I carabinieri hanno raggiunto la casa del minorenne e hanno trovato 2.010 euro in contanti, parte dei circa 3mila custoditi nello zaino del 25enne, recuperato dai militari con gli effetti personali del proprietario. Il giovane è stato denunciato al tribunale per i minorenni di Bologna.

mat.b.