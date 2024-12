Ruba vestiti al negozio Decathlon. Nei guai un ragazzo di 24 anni

Ruba vestiti al negozio Decathlon: nei guai un 24enne di origine tunisina. La polizia di Stato è intervenuta in via Piemonte lunedì pomeriggio, dopo una segnalazione di furto in atto. Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato la presenza di un 24enne di origine tunisina, con alcuni precedenti, che era ancora in possesso della merce appena sottratta. Durante le consuete attività di perquisizione, inoltre, addosso al giovane è stata trovata anche sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 24 grammi, oltre che un coltellino di cui il giovane non riusciva a giustificare il possesso. Sulla base di quanto emerso, il 24enne è stato accompagnato dagli agenti in questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato denunciato per le ipotesi di reato di tentato furto, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La merce è stata poi restituita mentre la sostanza stupefacente e il coltellino sono stati posti sequestrati.