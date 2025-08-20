Rubano 8mila euro dalla cassaforte di un supermercato, denunciati due minorenni

Reggio Emilia, 20 agosto 2025 – Sono riusciti a intrufolarsi in un supermercato di Bibbiano, nel Reggiano, portando via la somma di circa 8mila euro in contanti trafugati dalla cassaforte dopo essersi impossessati delle chiavi. Ma sono stati scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza.

A finire nei guai, due minorenni di 15 e 17 anni, denunciati dai carabinieri alla procura di Reggio Emilia con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Quando la responsabile del negozio si è accorta dell’ammanco, sono stati allertate subito le forze dell’ordine che, arrivate sul posto, hanno subito acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interna all’esercizio commerciale.

i militari della stazione di Bibbiano sono riusciti dunque immediatamente a identificare i due autori che infine sono stati rintracciati, portati in caserma e denunciati.