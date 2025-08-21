Rubano 8mila euro dalla cassaforte di un supermercato: denunciati due minori

Si sarebbero introdotti all’interno all’interno di un supermercato di Bibbiano, accedendovi dalla porta principale d’ingresso del negozio e poi si sarebbero diretti sul retro del supermercato, riuscendo a prelevare dalla borsa di una responsabile del supermercato la chiave della cassaforte, che avrebbero aperto asportando la somma di circa 8mila euro in contanti. Dopo poco, la responsabile, si accorgeva dell’ammanco e allertava il 112, che inviava una pattuglia dei carabinieri per un sopralluogo. A seguito della denuncia venivano avviate le indagini dei militari della stazione di Bibbiano, che supportate dai sistemi di video sorveglianza poste all’interno dell’esercizio commerciale, e nel locale in cui era riposta la cassaforte, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di due minori.

Per questi motivi con l’accusa di concorso in furto aggravato i carabinieri della stazione di Bibbiano hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna due minori di 15 e 17 anni. Tornando al fatto, giunti sul posto i militari avevano acquisito le prime informazioni e avevano identificato la responsabile del supermercato, la quale riferiva che due giovani avevano prelevato dalla cassaforte del negozio la somma di 8mila euro circa. I militari hanno visionato nell’immediato le immagini del sistema di videosorveglianza interno, notando i presunti giovani ladri. A seguito della successiva denuncia, i militari bibbianesi hanno dato avvio alle indagini, procedendo alla minuziosa analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza installato presso il supermercato, consegnate dal denunciante.

red. cro.