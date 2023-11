Rubano abiti di marca e profumi. Poi bloccano le strade coi trattori

Hanno arraffato abiti di marca e di profumi, ieri notte all’interno di una società di trasporti e di logistica. E per coprirsi la fuga, in caso di immediato intervento di vigilanza e forze dell’ordine, i ladri hanno usato tre trattori rubati per bloccare le strade circostanti. E’ accaduto alle porte di Correggio, in via Provinciale per Reggio. Ieri notte non è passato inosservato l’intervento dei carabinieri, che con diverse pattuglie hanno avviato subito le indagini in merito a quanto accaduto. Secondo quanto si è potuto apprendere, i ladri sono riusciti ad entrare all’interno dell’azienda, da cui hanno prelevato abiti di varie marche, oltre a profumi, materiale che si trovava depositato in magazzino. Da quantificare il danno, ma non si esclude che possa trattarsi di un bottino piuttosto ingente. Si tratta probabilmente di un blitz compiuto da una banda specializzata in questo tipo di furti, che ha pianificato perfettamente l’azione. Per potersi coprire la fuga, i malviventi si sono impossessati di trattori agricoli, che hanno poi piazzato di traverso sulle strade della zona, per impedire un eventuale inseguimento alle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti dei carabinieri, basandosi pure sulle immagini del sistema di videosorveglianza dell’azienda presa di mira. Di recente altri simili furti si sono verificati in magazzini della zona, come quelli accaduti a più riprese ai danni di una stireria con sede a Reggiolo.

a.le.